В Киеве с 24 по 26 мая пройдут мужской и женский финалы Лиги чемпионов УЕФА. Как столичные полицейские будут следить за безопасностью в эти дни, каналу 112 Украина рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Крищенко рассказал, что у полиции Киева есть огромный опыт по проведению мероприятий такого масштаба. Речь идет о Евро-2012, и о Евровидении-2017.

"Мы неоднократно принимали международные матчи. Поэтому, что и как делать мы знаем и понимаем. Некоторые риски будут зависеть от того, какие команды приедут. Я имею ввиду их болельщиков, насколько они агрессивно настроены, есть ли у них ультрасы. Когда мы будем это знать, будем вести работу с правоохранительными органами тех стран. Обмениваться информацией об агрессивных болельщиках. То есть мы будем готовы работать и с такими болельщиками. Ничего неожиданного быть не должно. Как охранять стадион на таких массовых мероприятиях, мы знаем, и сил у полиции достаточно", - сказал он.

На стадион полиция не допускается, однако есть план действий в случае беспорядков на трибунах.

"На стадионах будут находиться только следственно-оперативные группы, но это будет согласовано, у них будет официальная аккредитация. И мы ведем переговоры, чтобы несколько патрулей было внутри ограждения, но не в самой чаше стадиона, а по периметру, после пунктов пропуска, которые бы могли реагировать. Ожидается полная наполненность стадиона и я считаю, что полицейские нужны. Но это мы уже будем согласовывать с УЕФА, увязывать с их требованиями, - ответил Крищенко. - А в основном схема организации охраны порядка будет стандартная. Это - многоуровневая система безопасности: начиная с аэропортов, с момента приезда команд, официальных делегаций, организованных групп болельщиков. Мы знаем традиционные места, где останавливаются болельщики, когда приезжают, где они проводят время, все это будет учитываться и там тоже будет обеспечиваться порядок и их же безопасность. Команды будут сопровождаться, но у них своя охрана. Полиция не охраняет футболистов. Но полиция будет обеспечивать беспрепятственный проезд".

О количестве полицейских Крищенко назвал пока примерные цифры.

"Пока тяжело сказать по количеству привлеченных полицейских, все будет завесить от тех команд, которые выйдут в финал, от радикализации их болельщиков. Но думаю, это будет не менее 5 тысяч. Мы стянем дополнительные силы, это и полиция, и Нацгвардия. Один из основных упоров мы будем делать на антитеррористической деятельности. У нас есть угрозы, и они реальные, поэтому мы уделяем много внимания антитеррористической деятельности и тем более на мероприятиях такого уровня.

Однозначно будут рамки, ручные металлодетекторы. Мы будем стараться проверять людей, которые дают основания для проверки, и на подходах, и естественно, в фан-зонах. Будем использовать видеонаблюдение. Вообще, будет задействовано очень много технических средств. Однозначно будет усилена составляющая и взрывотехнической, и кинологической службы в разы. В принципе то же, что мы делали на Евровидении", - ответил он.

На вопрос, были ли какие-то ошибки во время Евровидения, которые нужно учесть сейчас, Крищенко ответил: "На Евровидении международное сообщество высоко оценило безопасность. Каких-то критических ошибок допущено не было, поэтому и исправлять стратегически нечего. Все будет завесить от места, радикализма болельщиков команд, все остальное будет делаться по большей части по стандартным процедурам. У нас есть возможность менять, усиливать или уменьшать наше присутствие, увеличивать количество проверок на ходу. При необходимости мы это можем сделать безболезненно".

Как сообщала "Страна", появилась программа, куда пойти в Киеве на финалы Лиги Чемпионов.

Ранее в Киев привезли Кубки Лиги Чемпионов и выставили их на Крещатике.