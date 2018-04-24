Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает создание в мессенджере Telegram собственного канала для сбора информации.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью ГУР МОУ на своей странице в Facebook.

"В мессенджере Telegram создан канал, который якобы принадлежит ГУР МО Украины. Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что указанный канал не принадлежит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Размещенная в нем информация является фейковой и провокационной", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

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