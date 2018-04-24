Разведка Минобороны Украины заявила, что не создавала Telegram-канал для сбора информации
Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергает создание в мессенджере Telegram собственного канала для сбора информации.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью ГУР МОУ на своей странице в Facebook.
"В мессенджере Telegram создан канал, который якобы принадлежит ГУР МО Украины. Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что указанный канал не принадлежит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Размещенная в нем информация является фейковой и провокационной", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что задержали сотрудника Минобороны, шпионившего в пользу России.
Также Рада проголосовала за создание специального органа по оформлению претензий к России.