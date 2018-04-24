Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне

Ранее BBC опубликовало материал, что организованная преступная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобританию, в статье фигурирует и имя Геннадия Труханова.

Прокурор Валентин Мусияка рассказал "Украинской правде" об обстоятельствах проверки.

"И я как прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Безусловно они обрабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела", - сказал прокурор.

По его словам, к авторам расследований уже направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников или других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.

"Сейчас принимаются меры для проверки этих фактов в надлежащий процессуальный способ. По результатам тогда уже будет принято соответствующее процессуальное решение об указанном имуществе", - сказал Мусияка.

"В случае, если будут подтверждены факты, что имущество принадлежит именно подозреваемому, то будут приняты меры, предусмотренные статьей 170 УПК (Наложение ареста на имущество)".

Также он добавил, что если будут основания считать, что были факты незаконного обогащения или совершения других преступлений, то будут приниматься решения и по ним.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро также подтвердили, что детективы изучают опубликованные материалы о якобы наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой предоставить детективам любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.

Также стало известно, что сторонники мэра Одессы Труханова напали на журналиста ВВС

Как сообщала "Страна", ранее мэру Одессы Труханову вернули паспорт, чтобы он мог летать на допросы.

Мы писали, что в 2018 году Труханов обеднел на $47 тысяч.