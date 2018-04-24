В субботу, 5 мая в Харькове пройдет один из важнейших матчей, оставшихся в украинском футбольном сезоне 2017/18. Ведущий с "Динамо" борьбу за чемпионство "Шахтер" примет сражающуюся за бронзу и Лигу Европы "Зарю".

Билеты на игру уже поступили в продажу, передает пресс-служба "горняков".

Их можно приобрести

- в кассах стадиона "Металлист" (ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua;

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость - от 20 гривен.

Матч начнется в 19:30 на ОСК "Металлист".

Как сообщала "Страна", сын Мирчи Луческу может стать новым наставником "Шахтера". Контракт нынешнего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки заканчивается этим летом, португалец пока не продлил его.

Напомним, что "Динамо" потребовало дисквалифицировать полузащитника и нападающего "Шахтера".