В Крыму сейчас находится 32 тысячи человек личного состава, 40 танков, 113 самолетов, 8 кораблей и подводных лодок Российской Федерации.

Как передает нардеп от БПП Ирина Фриз на странице в Facebook, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время международной конференции "Украина - Грузия - НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона".

Сравнили данные по состоянию на 2013 год и на 2018 год:

личный состав: было около 12 тыс., по состоянию на сегодня – более 32 тыс. военнослужащих;

танков РФ не было вообще, в этом году их уже 40;

бронетранспортеров - от 92 ед. до 680 в этом году;

артиллерийских систем - было 24 ед., в этом году - 174 ед. различных артиллерийских систем;

самолетов РФ - было 22, на данный момент - 113 ед;

кораблей и подводных лодок, у которых есть в оснащении крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - 8 (суммарно могут произвести залп крылатыми ракетами – 52 ед., дальность поражения - от 1,5 до 2,5 тыс. км);

системы противовоздушной обороны С-400;

системы противовоздушной обороны С-400; береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал";

оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Фото: facebook.com/Iryna.Friz

Ранее "Страна" сообщала, что жителей Крыма призовут на службу в российские ракетные войска.

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