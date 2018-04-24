В Минобороны подсчитали технику и личный состав россиян в Крыму
В Крыму сейчас находится 32 тысячи человек личного состава, 40 танков, 113 самолетов, 8 кораблей и подводных лодок Российской Федерации.
Как передает нардеп от БПП Ирина Фриз на странице в Facebook, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время международной конференции "Украина - Грузия - НАТО: современные вызовы безопасности Черноморского региона".
Сравнили данные по состоянию на 2013 год и на 2018 год:
- личный состав: было около 12 тыс., по состоянию на сегодня – более 32 тыс. военнослужащих;
- танков РФ не было вообще, в этом году их уже 40;
- бронетранспортеров - от 92 ед. до 680 в этом году;
- артиллерийских систем - было 24 ед., в этом году - 174 ед. различных артиллерийских систем;
- самолетов РФ - было 22, на данный момент - 113 ед;
- кораблей и подводных лодок, у которых есть в оснащении крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - 8 (суммарно могут произвести залп крылатыми ракетами – 52 ед., дальность поражения - от 1,5 до 2,5 тыс. км);
системы противовоздушной обороны С-400;
- береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал";
- оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".
Фото: facebook.com/Iryna.Friz
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