В Бахмуте Донецкой области маршрутка не пропустила военный грузовик. Фото
В Бахмуте Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутки и военного грузовика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев. Он выложил соответствующее фото.
"В Бахмуте автомобиль, перевозивший пожитки военных на загрузку к железнодорожной станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет...", - написал он.
Фото: facebook.com
Ранее сообщалось, что в начале года в Бахмуте солдат ВСУ угнал автомобиль.
Еще мы писали, что несколько дней назад под Ивано-Франковском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший.
Также напомним, что в Бахмуте полицейский продал 7 кило ртути за 10 тысяч гривен.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!