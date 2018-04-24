В Бахмуте Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутки и военного грузовика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Харьковской правозащитной группы Юрий Асеев. Он выложил соответствующее фото.

"В Бахмуте автомобиль, перевозивший пожитки военных на загрузку к железнодорожной станции, врезался в маршрутку. Жертв вроде бы нет...", - написал он.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что в начале года в Бахмуте солдат ВСУ угнал автомобиль.

Еще мы писали, что несколько дней назад под Ивано-Франковском произошло ДТП с маршруткой, есть погибший.

Также напомним, что в Бахмуте полицейский продал 7 кило ртути за 10 тысяч гривен.