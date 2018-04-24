Главного врача Белого дома Ронни Джексона обвинили в злоупотреблениях по службе. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, профильный комитет сената США отложил слушания по утверждению Джексона на пост министра по делам ветеранов, чтобы ознакомиться с данными обвинениями.

Как отмечается, личного врача президента США Дональда Трампа Джексона, в частности, обвиняют в чрезмерном выписывании специфических лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте.

Ранее стало известно, что Трамп хочет переместить Джексона на пост министра по делам ветеранов США.

"Страна" писали, что СМИ выяснили, что президент США все-таки ночевал в Москве.

Ранее Трамп заявил, что демократы проголосуют против назначения Помпео новым госсекретарем США.