Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что давно ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников.

"Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кадыров также отметил, что США должны включить его в список антироссийских санкций по Сирии, о котором говорила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

"Я, если не буду там (в новом санкционном списке. - Прим. Ред.), то, я считаю, что это неоправданные санкции. Я должен быть там, потому что я считаю себя защитником народа. Я готов быть и в Сирии, и в Ираке - не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то, я считаю, что это чисто политически будет неправильно", - пояснил он.

В середине апреля Хейли рассказала, что США введут новые антироссийские санкции из-за поддержки Москвой сирийского лидера Башара Асада. Однако впоследствии американские власти заявили, что в ближайшее время этого не произойдет.

Ранее "Страна" сообщала, что в России пригрозили ответить на новые санкции от G7.

Также завтра СНБО собирается ввести санкции против российских олигархов.