Содержание одного украинского солдата в год обходится налогоплательщикам в 12 тысяч долларов.

Об этом сообщил в интервью ВВС Украина министр обороны Степан Полторак.

"Один солдат США стоит 510 тысяч долларов в год, Великобритании - 250 тысяч фунтов, Германии - 220 тысяч, Польше - 100 тысяч, России - 83 тысячи, Литве - около 80 тысяч долларов, Албании - 20 тысяч долларов А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тысяч долларов, в этом году - 12 тысяч долларов", - сказал Полторак.

Как сообщала "Страна", в Украине больше 1000 военных, принимавших участие в антитеррористической операции на Донбассе, покончили с собой.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что договорился с американским коллегой Джеймсом Мэттисом о "своевременной" поставке переносных противотанковых комплексов Javelin.