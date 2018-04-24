К концу 2019 года Комитет министров иностранных дел Совета Европы может принять меры в отношении России из-за невыплаты ею членского взноса в бюджет организации.

Об этом заявил генсек Совет Европы Турбьерн Ягланд, передает РИА Новости.

"Есть правило в Комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то Комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда Комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", - сказал он в ответ на вопросы парламентариев Ассамблеи.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014 - 2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по аннексированному Крыму.

В конце июня 2017 года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят.

Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал предоставить ФРГ место в Совете Безопасности ООН на 2019 и 2020 года. Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция).

Отметим, что ПАСЕ вместо признания оккупации Донбасса заявила о контроле над ним со стороны России.