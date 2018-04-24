Федерация футбола Украины (ФФУ) отказывается принимать участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в июне в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Сегодня, 24 апреля прошло заседание исполкома Федерации футбола Украины, на котором было принято решение не отправлять представителей на конгресс.

Отмечается, что во избежание санкций со стороны ФИФА, ФФУ уполномочило временного поверенного в делах Украины в России Руслана Нимчинского присутствовать на конгрессе.

Главной частью мероприятия станут выборы организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года. Делегация рассмотрит кандидатуру Марокко и объединенную заявку США, Канады и Мексики.

До этого Украина отказалась реализовывать свою квоту на билеты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что ФИФА открыло дисциплинарное дело против России из-за выкриков фанатов на матче с Францией.

Также билеты на матчи ЧМ-2018 в России купили более 4 тысяч украинцев