Министерство информационной политики Украины направило Службе безопасности Украины новый перечень сайтов, которые предлагает запретить в стране, говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно полученному ответу, данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, после чего передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве, который в последствии одобрил его.

"По рекомендации экспертного совета перечень сайтов направлен в Службу безопасности Украины 18.04.2018 года", - говорится в ответе.

Отмечается, что далее СБУ должно осуществить экспертизу данных ресурсов и при необходимости реагировать в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, в новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс.

В частности, в предоставленном СБУ перечне названы:

dan-news.info,

admin-gorlovka.ru,

dnr24.su,

gorlovka.today,

golospravdy.com,

s-narodom.ru,

politnavigator.net,

riafan.ru,

dnr-hotline.ru,

genocid.net,

miaistok.su,

dnr24.com,

republic-tv.ru,

ruskline.ru,

dnipress.com,

kianews24.ru,

c-eho.info,

crimea.ria.ru,

c-inform.info,

komtv.org

gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий). К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.

Как сообщала "Страна", МинСтець собирается запретить еще более 20 сайтов в Украине.

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