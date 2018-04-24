Мининформ направил в СБУ новый список сайтов для блокирования в Украине. Полный перечень
Министерство информационной политики Украины направило Службе безопасности Украины новый перечень сайтов, которые предлагает запретить в стране, говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно полученному ответу, данный перечень был подготовлен рабочей группой по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины, после чего передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве, который в последствии одобрил его.
"По рекомендации экспертного совета перечень сайтов направлен в Службу безопасности Украины 18.04.2018 года", - говорится в ответе.
Отмечается, что далее СБУ должно осуществить экспертизу данных ресурсов и при необходимости реагировать в соответствии с законодательством.
Как сообщалось, в новый перечень сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства, вошел 21 ресурс.
В частности, в предоставленном СБУ перечне названы:
- dan-news.info,
- admin-gorlovka.ru,
- dnr24.su,
- gorlovka.today,
- golospravdy.com,
- s-narodom.ru,
- politnavigator.net,
- riafan.ru,
- dnr-hotline.ru,
- genocid.net,
- miaistok.su,
- dnr24.com,
- republic-tv.ru,
- ruskline.ru,
- dnipress.com,
- kianews24.ru,
- c-eho.info,
- crimea.ria.ru,
- c-inform.info,
- komtv.org
- gazetacrimea.ru.
В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий). К характеристике каждого ресурса прилагаются ссылки на материалы с данных сайтов.
Как сообщала "Страна", МинСтець собирается запретить еще более 20 сайтов в Украине.
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