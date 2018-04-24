В Броварском районе Киевской области пожарные ликвидировали возгорание фуры с грузом стиральных машин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"Сегодня, 24 апреля в 3:07 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о возгорании вблизи с. Залесье на автодороге Киев-Чернигов. На месте происшествия спасателями установлено, что возникло возгорание тентовой фуры "Рено Магнум", говорится в сообщении. пожар локализован в 03:30 и полностью ликвидирован в 03:45", - сообщили пожарные.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Во время тушения пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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