В Святошинском районе Киева полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина. Наркодельцов задержали "на горячем", они производили очередную партию товара.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе следствия было установлено, что 49-летний киевлянин арендовал частный дом в с. Бузовая и использовал данное помещение для изготовления психотропного вещества, с целью дальнейшего сбыта.

При обыске было изъято лабораторное оборудование и специализированные технические принадлежности, предназначенные для изготовления наркотиков.

Также изъяты все ингредиенты для изготовления амфетамина и предмет внешне похожий на боевую гранату, в разобранном состоянии.

Изъятое полиция направила в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения соответствующих экспертиз.

Сейчас следователями возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Продолжается досудебное расследование.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", два наркоторговца пытались вывезти из Украины в Кувейт почти центнер амфетамина.

Напомним также, что употребив чуть-чуть амфетамина, водитель Uber протаранил авто с беременной в Киеве.