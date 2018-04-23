Представители ромов рассказали о сожжении лагеря на Лысой горе в Киеве. Они утверждают, что радикалы из С14 использовали ножи, камни, биты и пистолеты и называли это своими "аргументами".

Об этом сообщает "Громадське радио".

Аранка и Виталий Кульчар показали журналистам большой черный чемодан в порезах. Они сообщили, что это следы от ножей.

"В тот день утром в лагерь пришли двое мужчин. Они не показали документы, но просили семьи, которые там осталась, уехать на Закарпатье. Мой муж копал металл рядом на свалке, который затем сдавал, а я с двумя детьми и несколькими женщинами была в лагере. Эти мужчины рылись в вещах одной из женщин, нашли там 2500 гривен и забрали. Сказали, что не вернут пока мы отсюда не уйдем. А если нет, то плохо будет. Та женщина не имела денег на билет и кричала, плакала, на коленях просила не забирать. Он поломал лопатой палатку",

- отметила 28-летняя Аранка.

Также женщина добавила, что это не были молодые люди, которые позже сожгли поселение.

"После того, как к палаткам вернулись цыганские мужчины, все семьи поехали на вокзал. Было 18 взрослых и 13 детей. Купили билеты на ближайшие возможные даты – 28 апреля. После этого нам позвонил один из мужчин, который приходил утром, и сказал: "Приходи в посадку. Я завтра приду. Мы поговорим". Этот человек позволил остаться нам до 28 апреля. Когда мы вернулись на Лысую гору, нас там ждали пожар и неизвестные в балаклавах", – рассказал в свою очередь Тимур Албок, старший ром в поселении.

В то же время Руслан Балог подчеркнул, что эти молодые люди "даже детей не видели и" начали тяжелым камнями бросать. Его слова подтверждает 13-летняя Тимея.

"Большой черный человек мне в руку бросил камень, и она очень болела", – убеждает девочка.

Ромы подчеркивают, что в итоге побросали вещи и сбежали к гаражам в поисках укрытия, позвонили в "102", однако полиция приехала за полчаса.

"К поселению подъехала одна полицейская машина, где были три правоохранителя. Я им говорю: "У нас дети, они стреляли, с ножами шли". А они: "Лучше уезжайте", - говорит Виталий.

После того, как молодчики ушли, цыганские семьи поехали на вокзал, купили билеты во Львов, а оттуда - на Закарпатье. Отмечается, что сейчас все семьи дома, однако у некоторых детей, поднялась температура.

Ранее националисты заявили, что перед уничтожением табора они предупреждали ромов и предлагали им быстрее покидать эту территорию.

"Накануне они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - говорилось в опубликованном сообщении националистов.

Тот самый чемодан, фото: 24tv.ua

Как сообщала "Страна", Хельсинский союз по правам человека требует расследовать нападение на лагерь ромов радикалами С14.

Правозащитники также обратились к руководству Голосеевской РГА с просьбой проверить факты участия сотрудников администрации в происшествиях 19 апреля и установить правомочность их действий.

Отметим, что Киевская полиция не начала уголовное дело по факту сожжения лагеря ромов на Лысой горе.