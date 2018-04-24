Второй за неделю российский спутник ГЛОНАСС-М перестал передавать сигнал.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал", - сказал источник.

До этого сообщалось о выходе из строя спутника ГЛОНАСС-М номер 734. Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.

Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника ГЛОНАСС-М, на территории России - 18.

До этого сообщалось, что Россия запустит летом новый спутник ГЛОНАСС-М взамен вышедшего из строя 19 апреля.

"Принято решение заменить космический аппарат ГЛОНАСС-М № 734, у которого 19 апреля пропал навигационный сигнал, новым спутником, который будет запущен с Плесецка в середине июня", - сказал источник. - Новый спутник будет носить номер 756. Это будет спутник из наземного резерва, который в общей сложности насчитывает шесть аппаратов".

Для запуска будет использована ракета-носитель "Союз 2.1Б".

Навигационный сигнал у спутника ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля. По данным информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, спутник был временно выведен на техобслуживание. Космический аппарат был запущен в декабре 2009 года и выработал свой ресурс полтора года назад.



Ранее "Страна" сообщала, что пропавший спутник Анголы вышел на связь после 2-х дней молчания.

Также в России обещают "жестко наказать" чиновников за провалы с запусками спутников.