Высший совет правосудия (ВСП) Украины уволил судью Червонозаводского районного суда города Харькова Светлану Олизаренко (Салайчук) за аресты сторонников Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом во вторник сообщили на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что комиссия ВСП пришла к выводу, что судья Олизаренко вынесла незаконное решение "при применении административного взыскания в виде административного ареста сроком на 15 суток в отношении лиц, которые, как указано в протоколах об административном правонарушении, 19 февраля 2014 осуществляли блокирования выезда Академии внутренних войск, расположенной по адресу: площадь Восстания, 3, город Харьков".

"Высший совет правосудия принял решение освободить Олизаренко (Салайчук) Светлану Николаевну от должности судьи Червонозаводского районного суда города Харькова на основании п. 3 ч. 6 статьи 126 конституции Украины. На нее наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Высший совет правосудия уводил судью за кражу коробки с чаем и часами.

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