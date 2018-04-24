Во вторник, 24 апреля, в Европейском парламенте (Брюссель) началась совместная антикоррупционная дискуссия - "Сможет ли Украина выиграть битву против коррупции?"

Во время дискуссии выступал генпрокурор Юрий Луценко, сообщает его пресс-секретарь Лариса Сарган, которая обнародовала прямую трансляцию в Facebook

Глава ГПУ выступает на английском, при этом с очень сильным акцентом.

Кроме Юрия Луценко в дискуссии принимает участие и его заместитель Евгений Енин.

В дискуссии также принимают участие депутаты Европарламента Лукас Мандль, Арне Герике, Томас Ждечовски; эксперт по антикоррупционным практикам лорд Дениэл Бреннан, генеральный секретарь Европейского бизнес-клуба малого и среднего бизнеса д-р Хорст Хайтц и другие.

Напомним, что суд открыл производство из-за хвалебных роликов о Луценко, от которых открестились в ГПУ.

Как сообщала "Страна", 22 апреля участники автопробега "Коля - хороший парень" изменили маршрут и поехали к дому Юрия Луценко, который ранее прокомментировал "пленки Александра Онищенко" по делу Николая Злочевского.