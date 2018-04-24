В Украине на складах боеприпасов Вооруженных сил Украины внедрили системы противодействия беспилотникам.

Об этом сообщил врио начальника Центрального управления безопасности военной службы ВСУ полковник Владимир Яцкив, передает "РБК-Украина".

"В частности, с начала 2018 года для обеспечения надежной охраны и обороны объектов хранения боезапасов внедрены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, проводится плановая работа по замене гражданских подразделений военизированной охраны на штатные воинские подразделения охраны и обороны", - сказал Яцкив.

Гражданскую военизированную охрану на складах заменят солдаты срочной службы. А для тушения возможных пожаров уже закупили 23 новых пожарных автомобиля, их скоро введут в эксплуатацию.

До этого в Украине не раз случались пожары на складах с боеприпасами.

В частности, осенью минувшего года на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой обл. произошел пожар, повлекший за собой серию масштабных взрывов. Осколки от снарядов летели в дома жителей населенных пунктов, расположенных в округе. В результате пострадали две женщины. Из-за чрезвычайной ситуации из опасной зоны эвакуировали почти 30 тыс. местных жителей.

Минобороны заявило о 10 привлеченных к ответственности из-за пожара на складе боеприпасов в Калиновке. Всего по делам о пожарах и взрывах на военных складах к ответственности привлекли более 40 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что военный патруль обнаружил беспилотник над воинской частью в Харьковской области.

Также стратегический беспилотник США, выполняя задание на Донбассе, 7 раз приближался к границе с Россией.