В стиле океана. На церемонии открытия Евровидения-2018 поменяют цвет ковровой дорожки
В этом году тема и символика международного песенного конкурса "Евровидение-2018" тесно связана с океаном. Организаторы решили заменить традиционный цвет ковровой дорожки на ярко-синий.
Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Впервые с 2009 года музыкальный конкурс будет приветствовать конкурсантов и гостей не на красной ковровой дорожке, а на синей.
Церемония открытия Евровидения 2018 состоится в воскресенье, 6 мая, на побережье в Лиссабоне, рядом с Музеем искусства, архитектуры и технологий.
Торжества начнутся в 17:00 по местному времени и будут транслироваться в прямом эфире канала RTP1 в Португалии, а также на официальном канале Евровидение в YouTube.
Ведущими церемонии Синей дорожки станут четверо ведущих - Клаудиа Семеду, Инес Лопес Гонсалвес, Педро Грангер и Педро Пеним.
Тема Евровидения-2018 связана с океаном Фото: eurovision.tv
Место торжественного открытия конкурса Фото: eurovision.tv
Напомним, в этом году Евровидение пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Это право досталось стране благодаря победе Сальвадору Собралу с песней Amar pelos dois на конкурсе в 2017 году в Киеве.
Как сообщала "Страна", две украинские певицы "засветились" в официальном трейлере Евровидения-2018.
Также "Страна" писала, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.