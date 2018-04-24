В этом году тема и символика международного песенного конкурса "Евровидение-2018" тесно связана с океаном. Организаторы решили заменить традиционный цвет ковровой дорожки на ярко-синий.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Впервые с 2009 года музыкальный конкурс будет приветствовать конкурсантов и гостей не на красной ковровой дорожке, а на синей.

Церемония открытия Евровидения 2018 состоится в воскресенье, 6 мая, на побережье в Лиссабоне, рядом с Музеем искусства, архитектуры и технологий.

Торжества начнутся в 17:00 по местному времени и будут транслироваться в прямом эфире канала RTP1 в Португалии, а также на официальном канале Евровидение в YouTube.

Ведущими церемонии Синей дорожки станут четверо ведущих - Клаудиа Семеду, Инес Лопес Гонсалвес, Педро Грангер и Педро Пеним.

Тема Евровидения-2018 связана с океаном Фото: eurovision.tv

Место торжественного открытия конкурса Фото: eurovision.tv

Напомним, в этом году Евровидение пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Это право досталось стране благодаря победе Сальвадору Собралу с песней Amar pelos dois на конкурсе в 2017 году в Киеве.

Как сообщала "Страна", две украинские певицы "засветились" в официальном трейлере Евровидения-2018.

Также "Страна" писала, что украинец Melovin выступит последним на Евровидении в Лиссабоне.