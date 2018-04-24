В Киеве в понедельник, 23 апреля, избили уличного саксофониста. Об этом в комментарии 112.ua сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Побили, да. Там была обоюдная драка, после этого человек обратился в больницу, мы начали производство по "тяжким телесным" (нанесение тяжких телесных повреждений). Но, на место драки он приехал на такси, и насколько, мы уже установили, он не смог расплатиться, сбежал из такси, где и забыл свой саксофон. Потом пьяный (музыкант) затеял драку, его ударили, он упал и разбил голову. А саксофон мы найдем", – отметил Крищенко.

Ранее друг потерпевшего музыканта Саид Сагитов на своей странице в Facebook рассказал, что инцидент произошел вечером 23 апреля.

Сообщалось, что саксофониста ударили каким-то тяжелым предметом по затылку, проломив череп. Нападавшие забрали у музыканта саксофон-альт Selmer Action 2 в черном футляре и все деньги, которые он заработал за вечер.

Сообщалось, что пострадавшему в больнице сделали операцию.

Позже стало известно, что саксофон нашли с помощью таксиста.

Фото: facebook.com

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