Представители киевского Динамо обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ относительно двух эпизодов победного матча против Шахтера в Харькове.

Об этом сообщает FootballUA.

Тогда, в конце встречи, с поля был удален полузащитник "горняков" Тайсон. Он был наказан за агрессию, проявленную в адрес, не исключено, что и спровоцировавшего его, - Дьемерси Мбокани.

Также произошла потасовка в штрафной, в ходе которой нападающий "Шахтера" Оларенважу Кайоде уложил на газон Артема Шабанова, но не был за это наказан.

Представители серебрянного призера чемпионата Украины попросили ФФУ дисквалифицировать обоих игроков Шахтера.

"Несмотря на достаточно качественный арбитраж в матче Шахтер - Динамо, считаем необходимым обратить внимание КДК ФФУ на грубые нарушения Правил игры и Дисциплинарных правил ФФУ, которые допустили футболисты ФК Шахтер во время этого матча", - говорится в начале заявления Динамо.

Затем киевляне указывают на удар по голове Артема Шабанова, который совершил нападающий Шахтера Оларенважу Кайоде в конце игры.

Динамо просит квалифицировать действия форварда Шахтера как драку во время остановки игры. Столичный клуб считает, что Кайоде должен быть дисквалифицирован на пять матчей.

И еще динамовцы остались возмущены поведением капитана Шахтера Тайсона. Киевляне обвиняют "горняка" в агрессивном поведении и просят дисквалифицировать его на четыре матча.

В конце заявления Динамо просит открыть дела по этим вопросом и вынести соответствующие решения. Кроме того, столичный клуб прикрепил к заявлению видео с нашумевшими эпизодами.

Как сообщала "Страна", юниорская сборная Украины не поедет на Евро 2018 из-за технического поражения в игре с сербами. УЕФА наказал украинцев за использование в решающем матче дисквалифицированных в предыдущем раунде отбора игроков - Романа Бодни и Николая Яроша.

Отметим, что Маркевич требует наказать функционеров, из-за ляпа которых юношеская сборная Украины пролетела мимо Евро-2018.