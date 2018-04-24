Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, комментируя информацию о повышении цен на проезд, заявил, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева обязательно будет вынесено на общественное обсуждение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Столичная власть рассматривает возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте общего пользования, однако об окончательных цифрах можно будет говорить только после тщательного изучения этого вопроса, учитывая экономическую обоснованность. Кроме того, соответствующий проект распоряжения обязательно будет вынесен на общественное обсуждение для изучения мнения киевлян", - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что даже в случае изменения стоимости проезда, право на льготный проезд будет сохранено.

Напомним, что в Укрзализныце рассказали о "покращеннях" после подорожания билетов на поезда.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, советник Порошенко ежедневно ездит через заповедник парка "Феофания", чтоб сэкономить время и топливо.