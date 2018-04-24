В десятку самых богатых народных избранников вошли 4 депутата из фракции "Блок Петра Порошенко".

Такие данные представлены в рейтинге, составленном движением "Честно".

Состояние депутатов подсчитывалось как сумма всех денежных активов, указанных в разделе №12 электронной декларации. Чаще всего это наличные деньги или средства на банковских счетах.

Первое место в рейтинге занимает член БПП Александр Урбанский - 2,479 млрд грн. Второе место занял его соратник по фракции Дмитрий Голубов. Его состояние составляет 2,066 млрд грн. Третье место занимает Игорь Котвицкий из "Народний фронт" с состоянием в 799 млн грн.

Четвертым в списке стал Виталий Хомутынник из группы "Видродження". Его капитал исчисляется 555 млн грн. На пятом месте Вячеслав Богуслаев из "Воля народа". Его состояние насчитывает 552 млн грн. Шестое место в списке самых богатых закрепил за собой внефракционный Юрий Деревянко с капиталом в 445 млн грн.

Седьмую ступень в рейтинге занимает Ярослав Дубневич из БПП - 314 млн грн. Восьмым стал Максим Микитась из "Воли народа". Его капитал насчитывает 295 млн грн. Девятую ступень занял внефракционный Вячеслав Константиновский с 281 млн грн.

Замыкает десятку член БПП Глеб Загорий с капиталом, который насчитывает 254 млн грн.

Совокупно 10 самых богатых депутатов имеют более 8 млрд грн.

Фото: vybory.pravda.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что за последние десятилетия богатые стали еще богаче, а бедных стало много больше.

Также богатейшие люди планеты в 2016 году увеличили свои состояния еще на $237 млрд.