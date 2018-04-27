На исторической встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая состоится в южнокорейской деревне Панмунджом 27 апреля, к столу будут поданы картофель, запеченная морская рыба, лапша и вино из азалий.

Об этом сообщила официальная резиденция президента Южной Кореи Blue House.

Составители меню изучили вкусы лидеров, когда те были детьми, и решили пробудить нотку ностальгии. Так, на встрече будет подано швейцарское национальное блюдо "рести" – жареный в масле картофель.

Reuters отмечает, что это блюдо было выбрано не случайно: оно призвано напомнить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну об отрочестве, проведенном, согласно информации неофициальных источников, в одной из престижных школ Швейцарии.

Пхеньян никогда не подтверждал информацию о том, что Ким Чен Ын обучался в Швейцарии - об этом рассказали его учителя и соученики, знавшие будущего вождя под псевдонимом.

Второе блюдо, запеченная морская рыба "Джон Дори", будет подана южнокорейскому лидеру - в память о детстве Муна, проведенном в портовом городе Бусан.

Также участникам встречи предложат северокорейское национальное блюдо нэнмен (naengmyeon) - отварную тонкую лапшу, приготовленную из гречки и картофеля или сладкого картофельного крахмала. Это блюдо приготовит шеф Okryu Gwan - самой известной сети ресторанов КНДР и Китая.

Эти деликатесы высокопоставленные политики, которые обсудят проблему ядерного разоружения на Корейском полуострове, будут запивать ароматным вином, приготовленным из азалий.

Саммит в Панмунджом станет третьим, который состоится после войны 1950-1953 годов, и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР.

Предыдущие переговоры состоялись в Сеуле в 2000 и 2007 годах.

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