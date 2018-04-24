Под Львовом из-за горящего автобуса вспыхнула станция техобслуживания
На Львовщине три пожарных подразделения тушат пылающую станцию технического обслуживания автобусов. ЧП произошло на объездной дороге Львова в селе Сокольники Пустомытовского района. Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-центр главного управления ГосЧС во Львовской области.
Сообщение о пожаре поступило в 14.36. Известно, что на СТО загорелся автобус.
На месте работает три пожарных подразделения. На данный момент пожар удалось локализовать.
По предварительной информации, огонь уничтожил около 150 квадратных метров помещения.
Причина пожара и точные убытки пока не называются.
В соцсетях выкладывают фото и пишут, что на объездной возникли пробки.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Ранее "Страна" писала о том, что появились фото и видео гигантского пожара в Черкассах. Горели покрышки на 300 квадратных метрах.
Также мы сообщали, что суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория", отвечавшей за противопожарную безопасность.