На Львовщине три пожарных подразделения тушат пылающую станцию технического обслуживания автобусов. ЧП произошло на объездной дороге Львова в селе Сокольники Пустомытовского района. Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-центр главного управления ГосЧС во Львовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 14.36. Известно, что на СТО загорелся автобус.

На месте работает три пожарных подразделения. На данный момент пожар удалось локализовать.

По предварительной информации, огонь уничтожил около 150 квадратных метров помещения.

Причина пожара и точные убытки пока не называются.

В соцсетях выкладывают фото и пишут, что на объездной возникли пробки.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

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