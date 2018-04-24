СБУ задержали боевика так называемой "ЛНР", который пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию через пункт пропуска "Зайцево" в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

При осмотре у жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", который он спрятал в обуви.

Боевик пытался выехать, чтобы оформить загранпаспорт. Документ был нужен для поездки в одну из стран Ближнего Востока, где боевик планировал стать наемником.

Задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов террористами Станицы Луганской. Следствие устанавливает степень его личного участия в преступных действиях.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Запорожье 24-26 апреля пройдут антитеррористические учения, во время которых правоохранители имеют право проводить проверку документов и осматривать вещи граждан, запрещать движения автотранспорта.

Как сообщала "Страна", ранее министр обороны Степан Полторак рассказал, как проходит подготовка к завершению АТО на Донбассе.