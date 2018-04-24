Во вторник, 24 апреля, в центре Львова возле магазина Roshen на площади Галицкой активисты рассыпали и растоптали конфеты этого бренда.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Из Львова активисты начали всеукраинскую акцию протеста, которую обещают продолжить в других городах.

Их возмущение вызвала блокировка законопроекта 7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий", который приравнивает к бойцам Вооруженных сил или Нацгвардии по статусу и льготам бойцов Правого сектора, батальона ОУН, части Айдара и Карпатской Сечи, Добровольческой Армии Дмитрия Яроша, а также батальона Госпитальеры.

Этот проект закона, по словам активистов, больше блокируют депутаты от фракции БПП. Поэтому 19 апреля они пикетировали Верховную Раду, а во время приезда Порошенко во Львов передали ему свои требования. Тот обещал разобраться, но не отреагировал.

Протестующие заявляют, что если не будет реакции, то они поедут в пгт. Козин к имению Петра Порошенко.

"Хотим, чтобы Порошенко прислушивался, чтобы он все же вспомнил, благодаря кому он сегодня имеет шанс вести свой успешный бизнес, кто защитил территорию этой страны", - пояснила руководитель Объединения добровольцев Елена Живко.

Напомним, что в Киеве активисты во время марша за импичмент президента разбили витрину магазина Roshen.

Как сообщала "Страна", в Киеве неизвестный пытался поджечь магазин Roshen и написал сажей бранное слово.