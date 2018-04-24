Каких-либо заметных трещин на 256-й опоре Крымского моста нет. Видео с визуальным подтверждением этого опубликовал на Youtube блогер Igor Korsakov.

"Буря комментариев была по двести пятьдесят шестой автомобильной опоры (Крымский моста - Прим.Ред.): что она разрушается, трещины там и прочее. Я собрал за последние 10-12 дней подборку из этой опоры, замедлил скорость, чтобы вы рассмотрели", - сообщила блогер в начале опубликованного видеоматериала.

Ранее в сети появилась информация о том, что Крымский мост уже дал трещину, так и не дождавшись открытия.

"256 опора снова в лесах, каркасы вяжут, бетон подают. Пишут о том, что треснула. Все это неспроста", - сообщил некий пользователь Кримец в Twitter.

Из всех 595 опор моста, 256-я опора расположена практически на середине Керченского пролива.

Видео: youtube.com/Igor Korsakov

Как сообщала "Страна", первые автомобили должны поехать по Крымскому мосту уже через несколько недель.

О возможном майском запуске движения по мосту, на полгода раньше первоначально заявленного срока, сообщил владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг после посещения президентом России строительства 14 марта 2018 года.

Напомним, что компании, строящие Керченский мост в аннексированном Крыму, попадут под санкции в Украине.