Жена министра инфраструктуры Владимира Омельяна, дизайнер Светлана Бевза показала дочь, которая родилась 20 апреля в Нью-Йорке.

Фото малышки она опубликовала в своем Instagram.

На фото запечатлено мгновение знакомства сына Марка с сестренкой.

Кстати, девочку назвали Анной.

Как известно, и сын Марк, и дочь Аня родились в США, то есть автоматически стали гражданами Америки.

Фото: bevza_svitlana/Instagram

У министра Омеляна двое детей с американским гражданством Фото: bevza_svitlana/Instagram

Ранее чиновник прокомментировал "Стране" заявления экспертов о том, что он врет по поводу бесплатных родов.

Он также рассказал, что его супруга дизайнер Светлана Бевза находилась в Америке по работе и вернуться в Украину не смогла по состоянию здоровья. Поэтому ей пришлось рожать в США.