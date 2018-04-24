Жена Омеляна показала фото дочери, которую родила в Нью-Йорке
Жена министра инфраструктуры Владимира Омельяна, дизайнер Светлана Бевза показала дочь, которая родилась 20 апреля в Нью-Йорке.
Фото малышки она опубликовала в своем Instagram.
На фото запечатлено мгновение знакомства сына Марка с сестренкой.
Кстати, девочку назвали Анной.
Как известно, и сын Марк, и дочь Аня родились в США, то есть автоматически стали гражданами Америки.
Фото: bevza_svitlana/Instagram
У министра Омеляна двое детей с американским гражданством Фото: bevza_svitlana/Instagram
Ранее чиновник прокомментировал "Стране" заявления экспертов о том, что он врет по поводу бесплатных родов.
Он также рассказал, что его супруга дизайнер Светлана Бевза находилась в Америке по работе и вернуться в Украину не смогла по состоянию здоровья. Поэтому ей пришлось рожать в США.