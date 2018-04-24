Во вторник, 24 апреля, несколько сотен человек посетили церемонию прощания с актрисой Ниной Дорошиной, которая умерла в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Прощение состоялось в театре "Современник" в Москве. Проститься с актрисой пришли, в частности, режиссер Владимир Меньшов, актеры Александр Ширвиндт, Сергей Гармаш и Авангард Леонтьев, актриса Лия Ахеджакова.

Отпевание пройдет сегодня в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище.

Фото: ntv.ru

Фото: ria.ru

Напомним, что 21 апреля, в Москве ушла из жизни народная артистка России Нина Дорошина, известная своей главной ролью в культовом фильме "Любовь и голуби". Ей было 84 года.

Как сообщала "Страна", стало известно, как умирала Нина Дорошина, звезда фильма "Любовь и голуби". За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации.