Первый вице-премьер России Игорь Шувалов, вероятно, лишится своего поста в новом составе правительства России. Это произойдет после инаугурации Владимира Путина в мае, передает "Дождь" со ссылкой на собственные источники.

На место первого вице-премьера рассматривается в том числе кандидатура нынешнего помощника президента России Андрея Белоусова.

Источники отметили, что Шувалову ищут новое место работы, среди вариантов - пост в Московском государственном университете (МГУ).

О том, что первый вице-премьер не хочет оставаться на своей должности в новом составе правительства России журналистам рассказали два человека в аппарате Кабмина и подтвердил его знакомый, а также два источника, близких к Кремлю.

По их словам, информацию об уходе Шувалова сейчас активно обсуждают среди чиновников, подготовились к уходу начальника и в аппарате зампреда правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос: "обсуждается ли уход Шувалова" сказал, что ему об этом "ничего не известно".

Отпросился

По словам знакомого вице-премьера, главная причина ухода - желание самого Шувалова. Собеседник в аппарате правительства рассказал, что первый вице-премьер давно просился в отставку у президента Владимира Путина и недавно получил добро.

Знакомый топ-чиновника подтверждает, что тот еще несколько лет назад хотел либо уйти в частный бизнес, либо возглавить Внешэкономбанк.

"Шувалов работает первым вице-премьером ровно десять лет - это долгий срок", - объяснил вероятность ухода виц-премьера собеседник, близкий к руководству российского Кабмина.

В правительстве Шувалов с 2000 года — тогда он возглавил аппарат кабинета министров, а затем стал помощником президента. В 1990-х годах Шувалов работал в адвокатском бюро, а затем в бизнесе. Сейчас в правительстве он отвечает за экономическую политику, а также курирует госкомпании, отвечает за приватизацию и жилищную политику. ​

В прессе часто фигурирует фамилия супруги Шувалова Ольги. Она регулярно декларирует один из самых высоких доходов среди жен чиновников. В 2017 году она заработала 89 миллионов рублей, в 2012 году — почти 1,4 миллиарда рублей. В 2016 году Алексей Навальный рассказывал, что жена Шувалова пользуется незадекларированным самолетом, чтобы, в частности, возить на международные выставки собак породы корги.

Шувалова также критиковали за фразу "Нам показали сегодня квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье". Впрочем, на карьерные перспективы чиновника эти скандалы никак не влияли и с возможным уходом не связаны, подчеркивают собеседники Дождя.

Варианты трудоустройства

"Варианты будущей работы Шувалова обсуждаются, он не останется без работы", - уверяют собеседники журналистов.

Ему прочат должность в руководстве МГУ, не уточняя, какой именно пост имеется в виду. Источник, близкий к правительству, слышал, что Шувалов может возглавить важнейший проект МГУ — Научно-технологическую долину (над ее концепцией работал фонд Екатерины Тихоновой, которую СМИ и Минфин США называли дочерью Владимира Путина).

По данным журналистов, первый вице-премьер уже стал правительственным куратором проекта. На соответствующий запрос "Дождя" в пресс-службу университета на момент публикации ответа не поступило.

Среди других вариантов будущего места работы Шувалова собеседники называют бизнес или другую высокую государственную должность, например, в руководстве Центрального банка. Два человека, близких к правительству, говорят, что слышали обсуждение того, что Шувалов мог бы сменить Анатолия Чубайса на посту главы госкорпорации "Роснано".

"Однако эти обсуждения ничем не закончились", - утверждает один из них.

Источники подчеркивают, что для принятия окончательного решения еще есть время. Владимир Путин обычно вносит в Думу кандидата на пост премьера в день инаугурации — 7 мая. Фамилии остальных членов кабинета министров, вероятно, станут известны еще позже - на формирование уходит от нескольких дней до двух недель. Так, в 2012 году состав российского правительства был объявлен только 21 мая.

Правительство без Шувалова

Вопрос о том, кто заменит Шувалова на посту первого зампреда, сейчас обсуждается. "Один из вариантов - помощник президента и бывший министр экономики Андрей Белоусов", - рассказывает собеседник, близкий к Кремлю (это также подтвердил источник в аппарате правительства).

Представитель чиновника от комментариев отказался.

"Еще один вариант - бывший министр финансов Алексей Кудрин, но это менее реалистично, поскольку у Кудрина непростые отношения с премьером Дмитрием Медведевым", - отмечает знакомый главы правительства. По его словам, будет логично, если Кудрин займется экономикой в Кремле вместо Белоусова, но в ранге первого заместителя руководителя кремлевской администрации.

По данным источников журналистов, Медведев свой пост сохранит. Вероятно останется в правительстве и близкий к нему вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Пока все идет к тому, что костяк команды останется, в условиях санкций и внешнего давления Путин вряд ли захочет идти на кардинальные перемены", - предположил источник в Белом доме.

Впрочем, полномочия Дворковича будут урезаны, утверждают источники. Сейчас за ним закреплено 11 секторов экономики, в том числе топливо-энергетический комплекс, сельское хозяйство, транспорт, наука и инновации, а также связь. О том, что Дворкович, возможно, "перегружен", в 2017 году говорил Путин, критикуя чиновников за действия во время развития скандала вокруг компании "ВИМ-Авиа".

С высокой долей вероятности на своих должностях также останутся министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин, прогнозируют собеседники: первый - опытнейший чиновник Минфина, а молодого главу Минэкономразвития агентство Bloomberg называло фаворитом Владимира Путина.

"Страна" разбиралась в последствиях для украинцев от ареста ключевого министра правительства РФ.

Напомним, что в "кремлевский доклад" США внесли руководство России и 96 олигархов.