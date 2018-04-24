В Киеве в торговом центре Оболонского района произошел несчастный случай, который мог стоить жизни человека. Пожилая женщина, выходя из магазина, не заметила стеклянную витрину и разбила нос.

Об этом случае сообщили пользователи Telegram-канала KievOperativ.

Очевидцы произошедшего рассказали, что это не первый случай, когда покупатели получают травмы в злополучном магазине. Дело в том, что несколько месяцев назад с витрины убрали манекены.

"После этого каждый день люди разбивают себе носы и головы. Кто-то вызывает скорую, кто-то едет просто домой, но с плохим настроением и не совсем приятными ощущениями. Лично просил администраторов данного магазина либо наклеить листы типа "Обережно скло", либо поставить манекены обратно, чтобы люди которые плохо видят, обходили стекло и шли только на выход/вход магазина. Ответ администратора оказался очень прост "а что такого? пускай смотрят, куда идут", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", совладелец киевского "Дрим Тауна" после пожара в Кемерово заявил, что готов к любым проверкам.

Напомним, появилось видео начала пожара в торговом центре Кемерово.