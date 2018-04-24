Проведенные СБУ обыски на "Мотор Сич" были частью плана по рейдерскому захвату предприятия. Об этом заявил президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев во время пресс-конференции в Запорожье, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что вчера происходило - это часть плана по рейдерского захвата ... Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват», - сказал Богуслаев.

Также он заявил, что один из охранников завода во время обысков правоохранителей получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

"Гройсман (премьер Владимир Гройсман - Прим.Ред.) Обещал, что снимет балаклавы, остановит "маски-шоу", а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники "Альфы" в балаклавах", - отметил Богуслаев.

Напомним, по данным ведомтва, контрольным пакетом запорожского предприятия завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину.

"Наши акции продаются открыто на биржах ... Я продал 15% акций и привлек инвестиции: $ 100 млн в прошлом году и столько же в этом", - сказал он.

"Если такое давление оказывают на крупные предприятия, то я даже боюсь предположить, что происходит с малым и средним бизнесом", - добавил Богуслаев.

Он отметил, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в КНР осуществляются "Мотор Сич" в строгом соответствии с законодательством.

Богуслаев также заявил, что запланированные на 25 апреля собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" пройдут, согласно плану.

Ранее "Страна" сообщала о том, что 23 апреля в Запорожье сотрудники СБУ провели обыски на предприятих ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии.

Также мы сообщали, что в СБУ заявили, что задержали сотрудника Минобороны, шпионившего в пользу России .