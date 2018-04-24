В Кривом Роге Днепропетровской области в городской больнице №2 остается еще 13 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, в котором при столкновении трех транспортных средств 17 апреля погибло 9 человек и еще 21 был госпитализирован, передает "Интерфакс- Украина".

Как рассказал журналистам заместитель заведующего приемным отделением Криворожской городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, в реанимации находятся трое пострадавших, их состояние остается крайне тяжелым. Еще 10 человек находятся в состоянии средней тяжести. Во вторник из больницы выписаны двое пострадавших.

Напомним, в 5:55 вторника, 17 апреля 2018 года, в г.Кривой Рог на перекрестке проспекта Металлургов и ул.Героев АТО столкнулись пассажирский автобус "Икарус", маршрутное такси "Мерседес Спринтер" и легковой автомобиль "Mazda 6". В это время на мигающий желтый сигнал светофора перекрёсток проезжал легковой автомобиль Mazda – он протаранил микроавтобус, который отбросило на встречную полосу под колёса "Икаруса". По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). 20 апреля суд арестовал водителя Mazda без права залога.

Ранее мы рассказывали, что появилось видео очевидцев кровавого ДТП в Кривом Роге.

Стало известно, что во время кровавого ДТП в Кривом Роге пассажиров в маршрутке было больше нормы, 26 человек, вместо 20 положенных.