Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сломе текущего мирового порядка и возврате "холодной и ледяной войны".

Эти слова прозвучали в послании президента народу Белоруссии, передает "Белта".

"Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше - ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир", - заявил Лукашенко.

В связи с этим он заявил о необходимости сохранения равновесия внутри страны.

"Фактически ломается мировой порядок. И особо актуальна миролюбивая сбалансированная политика всех государств - та политика, которой придерживается Белоруссия", - отметил президент.

По словам Лукашенко, удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах неспокойно, сейчас особо важно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости восстановления предупреждающих механизмов эпохи холодной войны, так как состояние отношений между США и Россией вызывает глубокую озабоченность и все больше напоминает прошедшую эпоху.

Как сообщала "Страна", Бацька назвал условия отправки белорусских миротворцев на Донбасс. Он подчеркнул, что Беларусь смогла бы выполнить все необходимое, не занимая чью-то позицию.

Напомним, что Александр Лукашенко назвал Беларусь "донором безопасности" для всей Европы.