В киевской подземке в нынешнем году станции метро будет объявлять новый голос.

Об этом сообщает сайт 44.ua.

По словам пресс-секретаря метро Натальи Макогон, руководство метрополитена уже сделало несколько заявок на рынке озвучки. Кроме того, подземка обрабатывает варианты технологий, за это время изменились.

"Вообще, когда зазвучит "новый голос" пока точно неизвестно. Однозначно озвучка станций метро будет изменена в 2018 году", - сообщила Макогон.

"Как вы знаете, произошло переименование станции "Петровка" и появилось несколько новых объявлений для пассажиров, которые сейчас нужно исправить. Поэтому, на данный момент есть необходимость в записи", - добавила она.

Напомним, впервые необходимость новой озвучки возникла в 2016 году, когда умер "голос киевского метро" Николай Петренко.

Как сообщала "Страна", в январе этого года в метро Киева станции также начал объявлять новый голос. Нового диктора можно услышать на Красной ветке.