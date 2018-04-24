Минздрав отстранил от исполнения служебных обязанностей ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана, который возглавляет вуз с 1994 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, основанием стал протокол об административном нарушении, которое связано с коррупцией. Протокол составляли сотрудники полиции.

Судебный процесс по делу будет осуществлять Приморский районный суд. Одессы.

До завершения рассмотрения дела судом обязанности ректора вуза будет исполнять проректор по научно-педагогической работы (по международным связям).

По данным "Думской", Валерия Запорожана привлекают к ответственности по части 4 ст. 176-6 КУоАП - за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации.

До завершения процесса обязанности ректора исполняет проректор по научно-педагогической работе и международным связям Валерия Маричереда.

Согласно декларации, семья ректора владеет двумя квартирами в Одессе общей площадью 780 кв. м., а у жены еще есть дом в Киеве на 580 кв. м. На банковских счетах и наличными он хранит почти 22, 3 млн грн. Передвигается Запорожан на Toyota Camry 2016 года выпуска, его супруга ездит на таком же авто 2015 года выпуска.

Как сообщала "Страна", ранее в Минздраве окончательно уволили ректора университета Богомольца Амосову и назначили на 19 сентября конкурс на ректора медуниверситета имени Богомольца.

Ранее Минздрав отстранил директора "Укрвакцины" и собирается проверить предприятие.