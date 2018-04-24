Наша 15-летняя теннисистка-соотечественница Марта Костюк успешно прошла первый раунд престижного турнира серии WTA в Штутгарте.

Она одолела представительницу Германии Антонию Лоттнер, которая занимает 155-е место в мировом теннисном рейтинге.

Марта Костюк закончила матч за 1,5 часа, разгромив соперницу 6:4, 6:1.

Во втором раунде наша теннисистка сыграет с победительницей пары Мария Шарапова (РФ) \ Каролин Гарсия ( Франция) .

Как сообщала "Страна", в квалификации немецкого турнира Марта Костюк обыграла 35-ю ракетку мира Ализе Корне (Франция). Тем самым она стала самой молодой участницей основной сетки первенства с 1995 года.

Отметим, что еще одна наша теннисистка Ангелина Калинина выиграла уже третий турнир ITF за год.