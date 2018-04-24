Владимир Кривенко, заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не захотел предоставить Генеральной прокуратуре образцы своего голоса.

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре, пишут "Украинские новости".

По его словам, его вызывали в ведомство для того, чтобы взять образцы голоса, но получили отказ.

При этом во время общения с сотрудниками Генпрокуратуры Кривенко посоветовал им взять образцы его голоса в сервисе Youtube.

До этого заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий также отказался предоставить Генпрокуратуре образцы своего голоса.

Генпрокуратура взяла образцы его речи в открытом доступе и подала в суд ходатайство для проведения их экспертизы.

Ранее "Страна" сообщала о Супрун, Корчак, Труханове, Логвинском, Бахматюке. 5 тем, на которые говорил Холодницкий в своем кабинете по версии НАБУ.

Также Холодницкий получил дисциплинарную жалобу на него