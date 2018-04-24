Депутаты Киевского горсовета сегодня решили продлить договора с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018 года.

Соответствующее решение поддержал 71 депутат, против проголосовало 14, воздержался один депутат, сообщает сайт Киевсовета.

Изначально проект решения предусматривал продление договора до 30 июня, однако в процессе обсуждения было предложено оставить ТЭЦ и завод "Энергию" в пользовании "Киевэнерго" до 31 августа.

"Необходим резерв времени. Сейчас мы не можем гарантировать, что комиссия (НКРЭКУ – Прим. Ред.) заработает завтра или через неделю (для эксплуатации ТЭЦ компанией "Киевтеплоэнерго" необходима лицензия НКРЭКУ – Прим. Ред.). Учитывая технологическую необходимость, я просил бы рассмотреть продление договоров по ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу "Энергия" до 31 августа", - сказал во время обсуждения проекта решения профильный заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В то же время депутаты Киевсовета не поддержали продление договора на четыре месяца и предложили продлить его до конца июля.

"Мы не сможем успеть сделать этого (перебрать в управление ТЭЦ и "Энергию" – Прим. Ред.) до даты, которая указана в проекте решения. Два месяца (сверх двух, предложенных в проекте решения) – это дополнительная перестраховка, но один месяц – это критически необходимый минимум", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Петр Пантелеев также добавил, что город переберет управление ТЭЦ и заводом раньше окончания срока договора, если представится возможность.

Срок действия договора с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекает 27 апреля 2018 года.

"Киевэнерго" принадлежит компании ДТЭК, собственником которой является бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее "Страна" сообщала, что у Кличко решили передать столичные теплосети в концессию.

Также в Киевраде согласовали проект по отстранению "Киевэнерго" от управления теплосетями столицы.