Французская полиция арестовала миллиардера Венсана Боллоре в рамках расследования о подкупе государственных должностных лиц в Африке.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

Под стражу Боллоре взяли в Нантерре, пригороде Парижа.

Расследование связано с деятельностью семейной холдинговой компании Bollore Group - крупного инвестиционного и промышленного конгломерата, одним из наиболее известных активов которого является медиагруппа Vivendi. Дочернее предприятие Bollore в Африке SDV Africa утверждает на своем веб-сайте, что является крупнейшим транспортным и логистическим оператором континента.

По данным издания, французские власти заинтересовались условиями, на которых Bollore Group в 2010 году получила 2 из 16 принадлежащих ей контейнерных терминалов в Африке - в Ломе (столице Того) и Конакри (столица Гвинеи).

Bollore Group в пресс-релизе, опубликованном во вторник, подтвердила факт расследования в связи с сомнительными счетами, выставленными за услуги связи в Гвинее и Того в 2009-2010 годах.

"Группа официально отрицает, что ее дочерняя компания SDV Africa допустила нарушения. Услуги, связанные с этими счетами, были оказаны в условиях полной прозрачности", - говорится в сообщении Bollore Group.

Акции Bollore SA подешевели в ходе торгов в Париже на 8,2%, Vivendi - на 1%.

Forbes оценивает состояние семьи Боллоре на 24 апреля в $7,2 млрд. Компания Bollore была основана еще в 1822 году, тогда она выпускала сигаретную бумагу и печатала библии. В.Боллоре начал карьеру в инвестбанке Edmond de Rotschild, но в 1981 году вернулся в семейный бизнес и превратил проблемное предприятие в огромный многопрофильный холдинг.

Более 20 лет он тесно дружит с бывшим президентом Франции Николя Саркози. Их дружба неоднократно давало французским СМИ повод для обвинений в коррупции и политика, и бизнесмена.

Ранее "Страна" сообщала, что Саркози предъявили обвинения в коррупции.

Также Саркози заявил, что семья Каддафи оболгала его.