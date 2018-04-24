В ГПУ признали массовое давление на судей со стороны правоохранительных органов, которые необоснованно открывают уголовные производства по ст. 375 УК (Принятие неправосудного решения).

Это следует из письма генерального прокурора Юрия Луценко руководителям региональных прокуратур, которое оказалось в распоряжении "Судебно-юридической газеты".

"В ответе по результатам четвертого раунда оценивания Украины по вопросам предотвращения коррупции среди народных депутатов, судей и прокуроров от 26.03.2017 г., уголовные производства по ст. 375 УК используются правоохранительными органами как способ давления на судей", — констатируется в письме Юрия Луценко.

Отмечается, что распространенными являются случаи необоснованного длительного осуществления досудебного расследования по фактам совершения судьей уголовного правонарушения по ст. 375 УК. Соответствующее уголовное производство не закрывается, и судье не вручается сообщение о подозрении, но судья вызывается для дачи пояснений как свидетель, в том числе относительно осуществляемых им во время рассмотрения дел процессуальных действий и принятых решений, что является недопустимым.

Кроме того, определенная статьей 375 УК возможность привлечения судьи к уголовной ответственности во время осуществления им судопроизводства (в рамках рассмотрения конкретного судебного дела) используется участниками судебных дел как основание для отвода судьи.

"Такие действия правоохранительных органов и других участников судебных дел не способствуют утверждению уважения и защите независимости и непредубежденности судей, повышению авторитета государства на международном уровне", — отмечается в письме.

Учитывая изложенное, генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал от руководителей региональных прокуратур:

1) немедленно, на протяжении дня, подать руководству Генеральной прокуратуры Украины, в соответствии с распределением обязанностей о внесении в Единый реестр досудебных расследований, сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 375, 376 Уголовного кодекса Украины;

2) поручить осуществление досудебного расследования таких уголовных правонарушений следователям региональных аппаратов органов досудебного расследования;

3) определить группу прокуроров, которые будут осуществлять полномочия прокуроров в указанных уголовных производствах, с включением в их состав заместителя руководителя региональной прокуратуры.

До этого Совет судей Украины неоднократно обращалась к Генеральной прокуратуре относительно открытия необоснованных уголовных производств. Вместе с тем в Высший совет правосудия, который теперь принимает заявления о вмешательстве в судейскую деятельность, продолжают массово поступать заявления о давлении с использованием ст. 375 УК.

Фото: sud.ua

Ранее "Страна" сообщала, что на судью из Днепра, который "разбил пидозру", подали жалобу в ВСП и возбудили дело.

Также 12 способов сделать судей послушными. Как власть берет под контроль судебную систему и продавливает нужные себе решения.