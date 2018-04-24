Украинские ученые провели ребальзамирование тела хирурга Николая Пирогова, несмотря на заявления исполняющей обязанности главы Минздрава Ульяны Супрун о целевом использовании потраченных средств на лечение лейкоза.

Тело находится в саркофаге склепа Николаевской церкви-усыпальницы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщил директор Национального музея-усадьбы Н.И Пирогова Петр Гунько, в течение марта и апреля этого года удалось провести все процедуры.

"Ответственность за проведение бальзамирования взяли на себя ученые и руководство Винницкого национального медуниверситета им. Н. Пирогова. Аналогов такой работы в мире нет", - сказал Гунько.

На эту работу потратили 200 000 гривен.

На этот раз для ребальзамирование российских ученых не привлекали.

Последние четыре ребальзамации состоялись вместе с москвичами: вместе с ними работали ученые Винницкого медицинского университета и сотрудники музея.

Фото: ipress

Фото: ukrinform.ua

Как сообщала "Страна", накануне винницкий музей получил деньги из бюджета на ребальзамирование Пирогова.