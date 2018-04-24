Скандальный пранкер Евгений Вольнов стал официальным спикером центра по отдельным вопросам украинского сайта "Миротворец".

Об этом сообщает "Миротворец".

В задачи новоявленного спикера входит "разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности".

"Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте", - говорится в сообщении сайта. "Обещает при выполнении функций спикера "Миротворца" не ругаться матом", - добавили в центре.

Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал пранкера: его обвинили в разжигании ненависти или вражды. Он заявил, что звонил в российские морги и рассказывал о сотнях погибших.

Ранее "Страна" сообщала, что российский суд оставил в силе заочный арест для украинского пранкера, заявлявшего о сотнях трупах в Кемерово.

Также Следком России обвинил украинского пранкера в распространении слухов о 300 погибших в Кемерово.