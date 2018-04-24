В киевском трамвае во время движения оторвалась деталь, травмировавшая пожилую женщину.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Авария произошла в Днепровском районе возле станции метро "Лесная".

Кусок ходовой части пробил пол и влетел в салон, попав в пенсионерку. Женщину в возрасте около 80 лет с открытым переломом ноги госпитализировала "скорая".

Другие пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину инцидента.

Фото: ru.espreso.tv

Как сообщала "Страна", сегодня в Киеве 5-метровый гейзер разбил автомобили в Соломенском районе.

Напомним также, что в киевском метро отлетевший от потолка поручень чуть не убил пассажирку.

"Страна" также писала, что в киевском метро с начала года травмировались почти 20 человек.