Сегодня, 24 апреля, жители Украины сообщают о перебоях с интернет-связью оператора Lifecell. Сложности наблюдаются с самого утра. Об этом сообщает издание "Информатор".

Как сообщают пользователи, что во многих районах Киева нет 3G интернет-связи. В техподдержке оператора подтвердили, что сложности наблюдаются также по территории всей Украины. Причины таких сбоев пока не известны.

В пресс-службе Lifecell рассказали, что если у вас наблюдаются проблемы с доступом к интернету, стоит обратиться к представителям оператора. Самый простой способ - написать на официальную страницу компании на Facebook.

Менеджеры оперативно ответят на вопрос и постараются помочь. Представители Lifecell обещают устранить проблему в кратчайшие сроки.

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