Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что договорился с американским коллегой Джеймсом Мэттисом о "своевременной" поставке переносных противотанковых комплексов Javelin. Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, опубликованном на сайте Минобороны.

"Я всегда говорил, что комплексы Javelin в Украине будут своевременно. И во время последнего моего визита в США 2 февраля этого года мы договорились с министром обороны Мэттисом о дате. Я точно знаю, когда они будут, мы к этому готовимся. Мы отобрали людей и готовим их. Они проходят теоретическую подготовку, изучают различные противотанковые системы, не только Javelin",- сказал Полторак.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко поблагодарил Трампа за Javelin для Украины.

Также мы сообщали, что США помогут Украине не только поставками Javelin.