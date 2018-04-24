G7 призвали Украину создать Антикоррупционный суд с учетом замечаний Венецианской комиссии
Страны Большой семерки призвали Украину создать Антикоррупционный суд с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двухдневной встречи глав МИД стран G7 в Торонто.
Также главы МИД отметили, что подтверждают поддержку реформ в Украине и поощряют шаги, предпринятые на сегодняшний день, особенно в сферах децентрализации и экономического роста.
"Мы настоятельно призываем правительство Украины продолжать прогресс на пути реформ", - говорится в заявлении.
Министры также призвали к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и принятии Закона о нацбезопасности.
Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №7440 президента Петра Порошенко об Антикоррупционном суде. Соответствующее решение поддержали 282 народных депутатов на пленарном заседании парламента.
Напомним, что Госдеп США призвал Украину создать Антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ.
Как сообщала "Страна", Порошенко рассказал, когда будет принят законопроект об Антикоррупционном суде, который раскритиковали МВФ и ЕС.