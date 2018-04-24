Мелания Трамп и Брижит Макрон надели на встречу президентов США и Франции короткие наряды. В мини-платьях с обнаженными ногами первые леди приняли участие в церемонии посадки дуба, саженец которого подарил Дональду Трампу Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Bradenton Herald.

Супруга президента Макрона выглядела эффектно. На ней было песочного цвета короткое платье и пальто Louis Vuitton, на ногах - черные туфли на шпильке. Свой образ первая леди Франции дополнила стильной укладкой, макияжем и небольшой сумочкой.

47-летняя Мелания Трамп предпочла total black: короткое платье от Dolce&Gabbana, кейп Givenchy и туфли Christian Louboutin. В руке она держала клатч Christian Dior из крокодиловой кожи.

Смоки-айс, помада пастельного оттенка и красивая укладка завершили элегантный образ первой леди США.

Сегодня вечером президенты с супругами примут участие в торжественном ужине.

Фото: twitter.com/flotus

Фото: twitter.com/flotus

Фото: twitter.com/flotus

Фото: elle.ua

Фото: elle.ua

Фото: instagram.com/brigittemacron

Фото: instagram.com/brigittemacron

Как сообщала "Страна", государственный визит президента Франции в США продлится три дня. За это время Макрон планирует не только встретиться с американским президентом, но и выступить перед Конгрессом США.